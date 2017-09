Simpatizantes de Jorge Glas agreden a 6 comunicadores y dirigente de oposición

Durante la comparecencia del vicepresidente Jorge Glas, ante la Fiscalía por el caso Odebrecht de este 26 de septiembre, al menos 6 periodistas y el dirigente de oposición, César Montufar, fueron agredidos por simpatizantes del Segundo Mandatario.

De acuerdo con información de Fundamedios, las agresiones ocurrieron cuando Montúfar salió de la fiscalía tras realizar un pedido para que se reformularan los cargos en contra de Glas.

Las agresiones que se denuncian fueron insultos como “corrupto”y “mentiroso” y, de acuerdo con el portal citado, intentaron rodearlo para agredirlo.

En el incidente también fueron golpeados trabajadores de la prensa, entre ellos: Diego Pallero, fotoperiodista de diario El Comercio; Henry Lapo, de diario Expreso; Carlos Granja, de El Universo; y Jaime Acosta y José Vallejo, camarógrafos de Ecuavisa y del medio incautado Gama TV, respectivamente.

En un video se pudo ver cómo una persona alcanza a golpear a Montufar con una muleta mientras los policías lo protegen con escudos.

Por su parte, Pallero, uno de los más afectados y, recibió un puñetazo en la gresca y manifestó que también insultaron a los comunicadores diciéndoles: “prensa corrupta”. Sin embargo, el hecho se tornó violento cerca del mediodía, con la salida de Montúfar.

“Querían golpearlo, Montúfar salió rodeado por la policía y nosotros estábamos alrededor tratando de tomar fotos y filmando. Estos individuos trataban de meterse entre los policías para agredirlo y de repente también empezaron a insultarme y de la nada vino un tipo y me pegó un puñete. Me decían cobarde, no se cómo, pero decían que yo les había agredido y así continuaron con insultos hasta que el resto de colegas se solidarizaron y se metieron para ayudarme y también resultaron agredidos. Un compañero de El Universo también recibió un palazo y hasta lanzaron una botella de vidrio y los pedazos cayeron cerca nuestro”, apuntó Pallero.