Juez español : "Las niñas actualmente se hacen fotos como putas"

En un programa matinal de la televisión pública española se comentaba un suceso funesto: el reciente suicidio de la bloguera y modelo Celia Fuentes. En un momento dado, hacen una conexión con Emilio Calatayud, el juez de menores de la ciudad de Granada, y este hace un comentario que sorprende a los presentadores del programa y desata la indignación en las redes sociales inmediatamente.

Perdón por la expresión, eh, tomármelo bien: "Las niñas actualmente se hacen fotos como putas", dijo el juez, y luego añadió: "Yo he tenido juicios de esos, que han incitado y las han chantajeado para mantener relaciones sexuales, abusos sexuales como consecuencia".

La conductora del programa reprochó al juez su comentario: "Emilio, no, esa afirmación sí que no", pero no pudo evitar que la indignación del público se reflejara en las redes sociales:

Sin embargo, no todo el mundo que ha mencionado el asunto en Twitter lo ha hecho en contra de Emilio Calatayud. Hay quien comparte su punto de vista y admira su franqueza.

