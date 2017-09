9 de octubre, feriado nacional en Ecuador

Ecuador vivirá un feriado nacional para conmemorar los 197 años de la independencia de Guayaquil. El fin de semana del 7 y 8, se suma el día lunes 9 como un día libre en el país.

Ese día no hay clases y no hay trabajo para empleados públicos y privados y no se recuperará el día. El calendario de feriados se basa en un decreto ejecutivo firmado por el exmandatario Rafael Correa en 2015, y que definió los días libres hasta el año 2020.

Además, la Asamblea Nacional aprobó el año anterior la ley de feriados, con lo que Ecuador tendrá 11 días de descanso obligatorio, y que permite pasar los días de descanso obligatorio que caen sábado o domingo a viernes o lunes.