Estados Unidos: un muerto y siete heridos deja tiroteo en iglesia de Nashville

Un hombre armado mató el domingo a una mujer e hirió a siete personas en una iglesia de Nashville, sur de Estados Unidos, anunció la Policía local.

El hombre abrió fuego al inicio de la tarde ante una iglesia del barrio de Antioch, en Nashville.

"Una mujer muerta en el parking… otras seis heridas de bala", indicó la Policía de Nashville en su cuenta de Twitter. Más tarde agregó que el agresor también había resultado herido y que otra víctima había recibido un golpe con la culata de un arma.

La Policía no dio otras precisiones sobre las circunstancias del tiroteo o los móviles del autor de los disparos.

Los bomberos de Nashville indicaron en Twitter que todos los heridos habían sido trasladados a hospitales de la zona. La mayoría de las víctimas "son adultos mayores", precisaron los bomberos.

#breaking We are on the scene of a reported church shooting on Pin Hook Rd. in Antioch. Ambulances leaving the Church of Christ area @NC5 pic.twitter.com/H0khSuWCsG

— Alexandra Koehn (@NC5_AKoehn) September 24, 2017