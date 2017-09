Sismo de 5,7 grados golpea a EEUU

Un sismo de magnitud 5,7 se produjo hoy, 22 de septiembre, en el océano Pacífico frente a la costa norte de California, según reporta el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).

El epicentro del sismo, que tuvo lugar a 204 kilómetros de la ciudad Ferndale, en el condado Humboldt, se ubicó a tan solo 9,1 kilómetros de profundidad.

De acuerdo con Reuters, se trata de un temblor muy superficial, lo que amplía sus efectos. Inicialmente el servicio reportó dos sismos en la zona, que supuestamente se habían producido casi al mismo tiempo: uno de magnitud de 5,8 y el segundo de magnitud 5,6. Sin embargo, posteriormente el USGS actualizó la información e informó que se trató de un sismo de magnitud 5,7.

Según reportes, el temblor golpeó la zona del condado conocida como Petrolia. Por el momento no hay alerta de tsunami.

Two earthquakes with estimated magnitudes of 5.6 and 5.8 have struck off the coast of northern California – @USGS. https://t.co/VLTGUTmEnj pic.twitter.com/0ZFPIzTKKr

