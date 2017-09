Desmienten que vaya a haber un terremoto el 23 de septiembre

Tras el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter el pasado 19 de septiembre en México, la cifra de víctimas mortales subió a 253, informó este 21 de septiembre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien agregó que hay más de un centenar de desaparecidos.

Después de la lamentable tragedia, en redes sociales han empezado a circular mensajes falsos del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) que alertan sobre un próximo sismo o tsunami que sucedería a partir del 23 de septiembre.

Ante los virales mensajes, el portal GKillCity.com se comunicó con el USGS para llegar al fondo de la información que está circulando en redes sociales.

De acuerdo con el portal, se lograron comunicar telefónicamente con John Bellini, geofísico del USGS. Al cuestionarlo sobre el tema, el experto habría respondió, "con una risa de resignación", que no se pueden predecir o anticipar terremotos. "No sé de dónde nace ese audio, pero no es información del USGS”, sostuvo.

De igual forma, el Instituto de Geociencias Americano (AGI, por sus siglas en inglés) es enfático al responder la pregunta de si es posible predecir sismos: “Ni el USGS, ni cualquier otro científico ha predicho un terremoto. No sabemos cómo, y no sabremos [cómo hacer estos pronósticos] en el futuro cercano”. No se sabe si habrá un terremoto a partir del 23 de septiembre, pero es falso e irresponsable decir que hay una alerta del USGS al respecto.

GKillCity.com afirma que algunas personas que han difundido el audio sostienen que la alerta no se refiere a terremotos sino a tsunamis.

Sin embargo, el USGS no emite alertas de tsunami, sino lo hace la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (la NOAA, por sus siglas en inglés) y solo lo hace después de que un terremoto o erupción volcánica ha sucedido en algún punto del mar.

No obstante, se destaca que la único forma para predecir las probabilidades de futuros terremotos se la hace con base en la periodicidad de sismos en el pasado.

Estos modelos de predicción no son ni remotamente tan específicos como los audios e imágenes falsas que circulan aseguran. Como ejemplo, el AGI dice que los científicos han estimado que existe un 76% de que haya un terremoto de magnitud 7 en el norte de California en los próximos 30 años. Queda claro que cualquier predicción de rangos específicos como semanas, días o meses de determinado año es infundada", reseña GKillCity.com.

Este es el audio que circula en redes sociales:

Te puede interesar: