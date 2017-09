Músico se burla del terremoto en México

Juan Cirerol, cantante de folk rock mexicano, se burló a través de su cuenta de Twitter del terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que sacudió México el 19 de septiembre de 2017.

El inapropiado mensaje de Cirerol lo acompañó de un emoji sonriente.

"Debería darme tristeza el sismo del DF, pero no", escribió el mexicano en redes sociales.

De acuerdo con Infoabe, Cirerol recibió cientos de comentarios de repudio por parte de los usuarios, que no podrían creer lo que estaban leyendo.

"Si yo fuera Juan Cirerol estaría pidiendo asilo político en otro planeta", "Qué vergüenza, de verdad. Ojalá se caiga su carrera musical: a nadie le dará tristeza", fueron algunos de los mensajes.

A pesar de todos los mensaje negativos, el cantante no solo no pidió en seguida disculpas, sino que continuó con sus ofensas.

"No mamen, como todos están escribiendo tan a toda madre? (sic) Todo el tiempo pasan tragedias y el vox populi se ofende? Váyanse a la mierda, prefiero que me maten a vivir entre ustedes", respondió ante las críticas.

Para este miércoles, finalmente Cirerol escribió un mensaje de disculpas:

Aunque no lo crean, en situaciones de alto estrés siempre mantengo un sentido del humor que parece ser negro, pero solo es supervivencia.

Por eso pido disculpas por mis comentarios, OBVIO no deseo la muerte de nadie, soy un músico común y tengo poca tolerancia al estres. Animo!

No obstante, continuó con mensaje polémicos que hacían referencia a todos sus críticos:

Si no me pueden callar, pues mátenme perros, la neta nomas trucha porque no soy manzo en persona.

