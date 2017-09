Cavani niega mala relación con Neymar

Edinson Cavani y Neymar, jugadores del Paris Saint Germain, protagonizaron un hecho en el partido en el que su equipo ganó al Olympique Lyon. Los hechos ocurrieron en una jugada de penal y un tiro libre a favor del PSG.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y ante el hecho Neymar aseguró que no tiene ningún problemas con Neymar. Así lo dijo en declaraciones a 'Gol de Medianoche', de una radiodifusora sudamericana.

Es una historia que me he enterado ahora hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad que no hay problema ninguno", declaró Cavani, después del conflicto en el juego contra el Lyon.