Presidente Lenín Moreno: "Vamos a la consulta popular"

Este lunes 18 de septiembre de 2017, en el programa habitual 'El Gobierno Informa' el presidente Lenín Moreno afirmó que habrá convocatoria a una consulta popular y que el 2 de octubre se presentará el contenido.

El presidente Lenín Moreno afirmó que definitivamente se realizará la convocatoria a consulta popular como mecanismo para introducir reformas en el andamiaje democrático – institucional, en el marco de la amplia participación social que ha despertado la postura gubernamental respecto a la necesidad de profundizar la democracia en el país.

Hasta el 26 de septiembre todos deberán enviar las propuestas para la consulta popular porque el 2 de octubre ya se presentarán las preguntas que se incluirán.

Además, el presidente Lenín Moreno analizó las implicaciones respecto del descubrimiento de un dispositivo de video que se encontraba oculto en su despacho en el Palacio de Carondelet.

"Contésteme señor expresidente Rafael Correa, a esta cámara o a la otra" dijo Lenín Moreno, y procedió a preguntar al exmandatario lo siguiente:

1. ¿Usted ordenó colocar esa cámara?

2. ¿Para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para filmarnos en el buró político o a los Ministros con los cuales conversaba. ¿Con qué fines?

3. ¿Por qué no se me comunicó de su existencia?, y ¿por qué estaba todavía funcionando?

4. Usted habló de que había gente al interior del Gobierno que le pasa documentación. ¿Eso no es espionaje? ¿Eso no es deslealtad?

“Por eso, sin insultos, contésteme señor expresidente Rafael Correa”, @Lenin, sobre dispositivo en despacho presidencial #ElGobiernoInforma pic.twitter.com/nDxSw6EKdG — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) September 19, 2017

Por otro lado, El Presidente dijo sobre Yachay que cuando visitaron el lugar "no nos encontramos con una ciudad, sino como un barrio", señaló.

También señaló el Presidente que "seguiremos apostando a la generación soberana de conocimiento, a la innovación, a la generación de oportunidades".

