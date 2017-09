Otorrinolaringólogo atiende parto de mujer en centro comercial en Manta

Un otorrinolaringólogo atendió un parto en un centro comercial en la ciudad ecuatoriana de Manta (oeste), hasta donde había llegado una mujer para realizar las últimas compras para su bebé, cuyo nacimiento estaba previsto para el próximo domingo, informó el diario El Telégrafo.

Teresa Josa, que atravesaba su cuarto embarazo, tenía programada una cesárea para el 17 de septiembre, pero su parto se adelantó.

"Tenía los dolores y me sentía avergonzada por lo que sucedía, se me vino por más que cerré las piernas; una señora me ayudó a acostarme, me quitó el short (pantalón corto) y tuve que hacerlo", revivió, Josa.

La gestante esperaba a su esposo fuera del establecimiento cuando sintió los estragos del parto y de pronto apareció la cabeza de su bebé, recogió el diario que precisó que un doctor otorrinolaringólogo que la vio reaccionó a tiempo.

"Fue algo impactante, nunca esperé que le fueran a coger los dolores en el mall (centro comercial); estábamos comprando una ropita para ella, de repente Teresa dijo que se sentía mal, que le cogieron unos dolores y salió a esperarme mientras estaba pagando y no pudo aguantar más", relató su esposo.

Las personas que se encontraban en los almacenes y transeúntes colaboraron: trajeron tijeras y mantas, añade el rotativo.

"El parto es algo tan natural, simple y sencillo, yo lo que hice fue asistir a la señora con los conocimientos que cualquier médico o residente puede tener. Hicimos el parto completo, sacamos placenta y todo", contó el especialista Jaime Robalino, que relato que hacía 30 años que no tenía una experiencia similar.

Según los facultativos que atendieron a la recién nacida posteriormente, la bebe pesó 2.780 gramos y midió 47 centímetros y es "sana y normal", según publicó el diario.

La criatura recibió regalos de los empleados del centro comercial y "no tuvo ninguna complicación al nacer pese a lo accidentado del parto", indicó el medio que señala que aunque los padres no han dado a conocer su nombre, algunos ya la definen como "Súper Éxito o Mall del Pacífico".

Fuente: EFE

Te puede interesar: