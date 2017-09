Cazadores de huracanes sorprenden con nuevo video que muestra la impresionante magnitud de Irma

El grupo de Cazadores de Huracanes de los reservistas de la Fuerza Aérea de EEUU compartió un video con el último sobrevuelo que realizaron sobre el huracán Irma.

En el registro de no más de un minuto, se puede ver la real magnitud de la tormenta y el enorme ojo del huracán.

El video fue captado hace 20 horas, antes de que asolara Cuba.

La impactante imagen se volvió viral y ha sido retuiteada por más de 4 mil personas.

El mundo sigue atento de Irma, que se espera durante la noche del sábado y la mañana del domingo golpee a la ciudad de Miami, que ha sido evacuada en gran parte, para evitar los riesgos de la tormenta.

Incredible view of #hurricaneirma from #ReserveCitizenAirmen Capt. Phil Blancher. @USAFReserve Hurricane Hunters will fly 'til landfall. pic.twitter.com/Fi7ngJSjli

— Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 8, 2017