Presidente Lenín Moreno: Analizamos llamar a una consulta popular

El lunes 04 de septiembre de 2017, el presidente Lenín Moreno, anunció que se está analizando llamar a una consulta popular.

Durante su alocución en la emisión de hoy del Gobierno Informa, Moreno dijo que “todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano y de los colectivos, los pueblos y nacionalidades”.

“Todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano y de los colectivos, los pueblos y nacionalidades”, @Lenin #ElGobiernoInforma pic.twitter.com/RkrBR7aqy7 — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) September 5, 2017

Además, el Presidente informó que la asamblea ya aprobó el presupuesto de los proyectos, e indicó que se debe afrontar lo que está sucediendo ya que "la situación económica se debe transparentar" y "la verdad es que hay una situación compleja".

Sobre el dinero electrónico, el Presidente informó que se ha llegado al acuerdo con el sistema financiero para gestionar las billeteras electrónicas.

El Presidente también se pronunció sobre la lucha contra la corrupción, "somos una sociedad, necesitamos combatir la plaga de corrupción" señaló.

https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/904874865190109184

También el presidente Lenín Moreno habló sobre que el Gobierno es pensado para todo el país, e indicó "hayan votado o no por este Gobierno, no vamos a defraudarles. Es claro que trabajamos para to el país".

“Es claro que gobernamos para todo el país y así lo seguiremos haciendo”, @Lenin Moreno #ElGobiernoInforma pic.twitter.com/GXFH9LDvta — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) September 5, 2017

