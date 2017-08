Jazz Egger, la supermodelo que habló de prostitución en el modelaje

Jazz Egger de 20 años es austríaca y participó de "Next Top Model". Egger fue finalista del "Elite Model Look" y ya es una supermodelo en Europa.

Vive en Londres y decidió contarle a sus 37.000 seguidores de Instagram la verdad sobre la prostitución en la moda. Egger cuenta cómo le ofrecieron mucho dinero para tener sexo con multimillonarios y, según reveló, las grandes empresas operan como intermediarias entre las jóvenes modelos y los clientes.

Es más, sin dar nombres, afirmó que intentaron convencerla de que se prostituya diciéndole que otras "dos supermodelos del momento" lo hacían.

Según El Confidencial, la primera propuesta que le hicieron a Egger fue el verano pasado después de reunirse con un agente de un exclusivo club de Londres que le ofreció ser modelo de fotografía a cambio de ir a un yate griego con tres millonarios.

También asegura que una de las agencias más importantes del mundo están asociada a la compañía que le ofreció prostituirse.

Ella lo rechazó pero poco después volvieron a ponerse en contacto para ofrecerle una cena privada con un "actor famoso" y le aconsejó que debía sentirse cómoda con estos "asuntos íntimos y naturales".

Cuando la adolescente respondió que "ella era modelo y no scort", él le contestó: "Es lo más normal en la industria, todo el mundo lo hace".

"Aunque respeto a los que aceptan estas ofertas, nunca vendería mi cuerpo y mi dignidad. Mi moral no me lo permite. Lo que hizo que cuestionara tanto su oferta es que me pidió que me callara, así que pensé que esto no podría estar bien. Este señor reaccionó enviándome emails en un intento de convencerme para que aceptase su oferta. Tiene mucha experiencia en este tipo de conversaciones, hasta me envió capturas de pantalla de modelos con los que supuestamente ha trabajado", aseguró Jazz al DailyMail.