Montufar pide que se formulen cargos contra Glas

César Montúfar, líder del movimiento Concertación, pidió este 28 de agosto a la Fiscalía General del Estado que se formulen cargos en contra del vicepresidente Jorge Glas.

Los cargos mencionado por Montúfar son asociación ilícita, peculado, concusion, lavado y hace el pedido de prisión preventiva por la gravedad del caso.

De acuerdo a diario El Universo, el denunciante asistió a la Fiscalía para exigir al fiscal Carlos Baca Mancheno que plantee el cometimiento de estos presuntos delitos por parte de Glas, durante la audiencia de vinculación que se realizará este martes en la Corte Nacional de Justicia.

“El fiscal tiene que hacer las gestiones para que este tema no quede en la impunidad. Lo otro, es que no tendría sentido formular cargos por asociación ilícita si no se determinan cuáles son otros delitos que condujeron a la asociación ilícita. (…) Él tenía el dominio sobre la situación, era el encargado y responsable político, era el jefe máximo. Él fue partícipe de asociación ilícita, con la concurrencia de otros delitos como cohecho, peculado, concusión”, añadió.