Fiscal Salazar denuncia presión psicológica

La Fiscal Diana Salazar, quien investiga seis vertientes sobre el alcance de la corrupción de Odebrecht, dio una entrevista a diario Expreso en la que manifestó que es víctima de coacción psicológica y habló del caso.

Salazar, al ser interrogada por si se siente presionada en el caso, aseguró que, a pesar de no haber recibido amenazas contra la integridad o la vida, sí denuncia coacción psicológica, moral, e injurias.

Si las personas sobre quienes se descubren hechos, comienzan a amenazar a funcionarios públicos, vamos a tener lo que siempre hemos tenido: un manto de impunidad. El funcionario tiene temor, sentenció.

Además, la Fiscal aclaró que ella no recomendó la vinculación, sino que “la decisión que toma Fiscalía no es de investigar o no a cierta persona o de solicitar un procesamiento o una vinculación. Lo que se hace, por mandato y por mi obligación como funcionaria pública de primer nivel, es indicar a mi superior, el fiscal general del Estado, que he encontrado estos elementos y que habría la posibilidad de que haya algún tipo de responsabilidad en el hecho investigado.

Sobre si existe alguna mención al expresidente Rafael Correa con respecto al caso, Salazar aseguró que no: “Mentiría si digo que apareció”.

Finalmente, la Fiscal aclaró que la “Fiscalía tiene una estrategia, no está improvisando. Lo que pasa es que no se puede revelar porque podrían tomar previsiones”.

Si quieres revisar la entrevista completa, haz clic aquí.