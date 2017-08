Estado lslámico publica vídeos con amenaza a España y a Trump

Mirando a la cámara y parado sobre una vivienda destruida en Raqqa, bastión de ISIS en Siria, el menor afirma que, “por el amor de Alá”, el Estado Islámico obtendrá la victoria y Trump será derrotado. “Así que prepárense porque la pelea acaba de comenzar”, concluye.

'SON OF U.S. SOLDIER' APPEARS IN #ISIS PROPAGANDA VIDEO WARNING TO DONALD #TRUMP

