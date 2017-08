¿Por qué las redes se llenaron de gatos después del ataque en Barcelona?

Hoy 17 de agosto, un ataque terrorista sorprendió a Barcelona. Razón por la cual, las redes sociales se inundaron con imágenes de gatos.

La tendencia, según varios usuarios de internet, busca evitar difundir información sobre las víctimas y sobre el trabajo que adelantan las autoridades. Incluidas las imágenes explícitas que ha dejado la tragedia.

Todo para no alertar o entregarle pistas a los grupos terroristas. Las fotografías de los gatos se están compartiendo con las etiquetas #Barcelona y #Las Ramblas.

Estos son algunos de los mensajes:

Me uno a la iniciativa del gatito. No más terror, no más miedo, no más angustia. Stop imágenes dañinas #BarcelonaSomosTodos #Barcelona pic.twitter.com/BxezrPaTGP

— gleb (@Gbrovar) August 17, 2017