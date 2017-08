Galo Chiriboga: No me siento perseguido, me siento maltratado

El exfiscal Galo Chiriboga se pronunció luego de que la Fiscalía General del Estado lo “retuvo” cuando se encontraba en el aeropuerto de Quito.

Pasadas las 17h00 de hoy, 14 de agosto, Chiriboga salió de la Fiscalía, aseguró que nunca intentó salir del país.

Galo Chiriboga fue retenido para investigaciones

De acuerdo con la publicación digital de El Telégrafo, Chiriboga señaló que el Comandante de la Policía malinformó al respecto.

“El que aparezca en el registro el pasaje y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar, es más, habíamos cancelado el viaje, es más, el oficial de policía que fue a notificarme y a indicarme que tenía la ampliación de esta versión para hoy en la tarde, vio que ni siquiera ingresé al terminal aéreo”, declaró Chiriboga.

El exfiscal reiteró que fue hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela para despedir a su hija que iba de vacaciones, “por lo tanto eso debió haber informado la policía”.

También aseveró que”no tengo órdenes de prisión, no tengo arraigo, no tengo nada”.

“Yo puedo salir en este momento del país, no tengo problemas con la justicia. Y yo respeto a la justicia ecuatoriana porque creo en la justicia, he sido parte de la justicia del Ecuador. Yo no soy Capaya para salir volando, no soy el contralor Pólit, no soy Pedro Delgado. No me siento perseguido, me siento maltratado”, añadió Chiriboga.

