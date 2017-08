Aguirre: 'Me preocupa el ser humano que está ocupando la Presidencia'

Este 4 de agosto, Pamela Aguirre, Parlamentaria Andina, habló de la ‘crisis política’ que está vivienda el país.

Durante un espacio de entrevistas de Teleamazonas, Aguirre afirmó que ‘se han tomado decisiones que han asombrado a la mayoría de la militancia y de la ciudadanía que confían en el actual presidente Lenín Moreno’.

La Parlamentaria también habló sobre el retiro de funciones a Jorge Glas. Sobre el tema, la joven aseguró que a pesar de que no conoce los motivos, sí sostuvo que retirarle al Jorge Glas el transporte pone en riesgo al vicepresidente electo y que este tiene derecho a contar con estos servicios.

Además recalcó que el bloque está unido y se refirió a las palabras del expresidente Correa en las que afirma que el ‘enemigo está adentro’. Sobre el tema, Pamela aclaró que el enemigo son las ideas contrarias a la Revolución Ciudadana que está circulando dentro del movimiento político.

Aguirre también habló de la entregar de dinero electrónico a la banca. Resaltó que esta es una de las grandes inconsecuencias con la Revolución Ciudadana porque este nació como un medio de inclusión financiera e inclusión social, y que inicialmente lo maneje el Banco Central implicaba que no nos cobren costos en las transacciones y una serie de costos que si lo hace la banca.

Sin embargo, Aguirre aseguró que no tiene nada contra Lenín Moreno como persona. No obstante, sostuvo que no conoce a la persona que está en el cargo como Presidente.

Finalmente, la Parlamentaria dejó abierta la puerta a renuncia a Alianza PAIS.

Con información de Teleamazonas

