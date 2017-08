Sacerdote católico filipino, detenido entrando a motel con una niña

Monseñor Arnel Lagarejo, sacerdote católico filipino, fue detenido el viernes 28 de julio en una operación conjunta de la Policía de la ciudad de Mariquina y el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas, después de que la madre de una menor de 13 años contactara con las autoridades.

El cura, presidente de la escuela universitaria Cainta Catholic College y párroco de la parroquia de San Juan Bautista, afronta cargos de pederastia, según una ley aprobada en 2003.

Según el superintendente de la Policía local, Romulo Sapitula, el cura contactó a través de las redes sociales con una proxeneta de 16 años que le proporcionó la menor. Arnel Langrejo fue detenido cuando se dirigía con la niña a un motel, informa PhilStar.

Actualmente Arnel Lagarejo fue suspendido de sus funciones, tanto en su diócesis como en la universidad, y tras permanecer tres días en detención provisional fue puesto en libertad bajo fianza.

La Iglesia y la Policía abrieron dos investigaciones paralelas tras el arresto.

En Filipinas el 80% de la población profesa la religión católica y la Iglesia tiene una influencia considerable.

Read: The Diocese of Antipolo's official statement on the incident involving Msgr. Arnel F. Lagarejos. pic.twitter.com/EA47Y9IYPv

— Diocese of Antipolo (@antipolodiocese) July 29, 2017