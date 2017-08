Frases de Jorge Glas antes de que le retiraran sus funciones como vicepresidente

Hoy, 03 de agosto de 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró “todas las funciones” asignadas al vicepresidente, Jorge Glas, tras la disputa surgida entre ambos y las críticas de este último a la gestión del actual Gobierno.

“Deróguese el decreto ejecutivo número 9 suscrito el 24 de mayo de 2017, (…), retirándose así todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República”, dice el decreto enviado a la prensa por la Secretaría de Comunicación.

Algunas de las frases de Jorge Glas en los últimos días, denunciando decisiones del Presidente y defendiéndose frente a los audios que lo involucran con el caso Odebrecht, dijo:

“Si me retiran funciones me pondré a trabajar con la ciudadanía. Medité mucho para escribir esa comunicación”.

“Yo sí voy a defender la década ganada de Rafael Correa Delgado… Yo me saco la madre trabajando”.

“Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el Presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno”.

“El Presidente Moreno conocía muy bien las cifras económicas, porque él fue parte del Gobierno anterior, fue candidato y defendió para ganar la presidencia la gestión del Presidente Rafael Correa”.

“Que quede claro que los ecuatorianos no eligieron a los Bucaram, ni a los socialcristianos, ni al tongo, ni al reparto; eligieron continuar con la transformación histórica que llevó a cabo la Revolución Ciudadana”.

“Le recuerdo al compañero, hoy presidente Lenín Moreno, que fue electo gracias a la confianza de todo un movimiento político que le permitió ser candidato”.

“Le recuerdo que los ecuatorianos en mayoría nos eligieron a ambos, a Lenín Moreno y a Jorge Glas, para continuar los cambios que inició nuestro líder Rafael Correa Delgado, junto al pueblo.