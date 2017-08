Presidente Moreno asegura que tomará decisiones sobre situación de Glas

Lenín Moreno, en el marco del recibimiento a representantes deConsorcio de Gobiernos Autónomos, Congope, en el Palacio de Carondelet, se pronunció sobre la situación de Glas respecto al caso Odebrecht.

Sobre el audio que se reveló est e1 de agosto sobre una supuesta conversación entre el excontralor Carlos Pólit y un ejecutivo de Odebrecht, el mandatario aseguró que no se va a pronunciar, pero afirmó que “tomará decisiones”.

Moreno habría preferido no hablar al respecto para permitir a las demás funciones del Estado cumplir con sus labores.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por diario El Universo, así se manifestó el Primer Mandatario:

“No me voy a manifestar, tomaré decisiones, sí. Pero no me voy a manifestar (…) Yo quiero que mi gobierno sea el más honesto de la historia”