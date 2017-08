O'Globo revela que Carlos Pólit, supuestamente, recibía dinero de Odebrecht

El diario brasileño O’Globo publicó hoy, 1 de julio, un audio sobre una conversación sostenida entre el excontralor general del Estado Carlos Pólit Faggioni y el alto ejecutivo internacional de Odebrecht José Conceição dos Santos Filho.

O’Globo indica que hace un año Conceição dos Santos, director de Odebrecht en Ecuador desde 1994, era uno de los cerca de 15 ejecutivos internacionales de la empresa que silenciosamente se preparaban para delatar.

Había reunido pruebas documentales para intentar probar que la empresa había vencido licitaciones y logró adelantar pagos por medio de tasas”, pero faltaban pruebas concretas para hacer irrecusable al Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) su propuesta de delación, señala el medio de comunicación.

Una de las autoridades grabadas por Conceição dos Santos fue Carlos Pólit, el Contralor General de Ecuador durante diez años.

El jecutivo de Odebrecht reveló a los fiscales brasileños que la empresa compró el pase de Pólit, haciéndole revertir la decisión y emitir opiniones que recomendaban a Ecuador aceptar de nuevo la contratista, indica O’Globo.

Pólit pasó, a partir de ahí, a ser un funcionario de lujo de la contratista, que, sin vergüenza, exigía pagos para dar parecer fundamentales para que Odebrecht ganase licitaciones. No fueron pocas”, asegura O’Globo.

En la grabación publicada hoy, de un minuto con 24 segundos que publica el diario brasileño, las supuestas voces de Conceição dos Santos y de Pólit hacen referencia al dinero que recibía el entonces Contralor.

La primera voz, la de supuestamente Conceição dos Santos, indica, a la segunda voz que aparece como Contralor, que “es bueno que tu vas a seguir como Contralor, que eso es muy importante para nosotros”, dijo.

Segunda voz: “al resto sí los van a cambiar a toditos, al fiscal, a todos”.

Primera voz: “Cómo quedó el tema del fiscal con los Panama papers”.

Segunda voz: “En la m… ese fiscal, osea públicamente esta hecho m…”.

Primera voz: ‘Me acuerdo que tu siempre me indicaba: yo quiero ese bi en efectivo, no quiero, no quiero en cuentas, justo para no tener problemas no.

Segunda voz: “Nada de cuenta ni en güev… prefiero yo en, y mira, yo no tengo ni en efectivo no tengo nada, es lo peor la gente ah put… corrieron a abrir cuentas en Panamá”.

Primera voz: “Yo recuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta.

Segunda voz: “A veces tu decías dame una cuenta afuera, put… pero es un lío esa güev… mejor no; tu a veces me neceabas mira lo que pasa es que”.

Primera voz: “Sí, sí había, muchas veces me daban una cuenta afuera”.

Segunda voz: “Podía haber habido algún problema… No tengo nada”.

Primera voz: “Pero tú me había dado una cuenta, era de tu hijo”

Segunda voz: “No, de mi hijo no era, es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes”

Primera voz: “Ah, ok”.

Segunda voz: “Entonces, ahí todos tienen cuenta por afuera, creo que una vez hiciste un envío”.