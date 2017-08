Un niño chino sobrevive 24 días alimentándose de serpientes

Un niño chino de 10 años se escapó de casa y pasó 24 días solo vagando por campos y bosques, un tiempo en el que se alimentó a base de bayas o carne de serpiente y hasta se curó de unas fiebres con un tónico elaborado por él mismo.

El menor se fugó de su hogar en Xuanwei (centro) el 29 de junio, después de que su padre le pegara, y se fijó como meta de llegar a pie hasta la ciudad de Chongqing, situada a unos 800 kilómetros de su casa, para buscar trabajo.

En las más de tres semanas que pasó solo no pudo recorrer más que un centenar de kilómetros, pero mostró una capacidad de supervivencia prodigiosa, siendo capaz de cazar serpientes y asarlas a la parrilla, o de atrapar pescado en los ríos sólo con una bolsa de plástico.

10-year-old boy lives in the wild in China for 24 days by eating snakes and herbs https://t.co/s3stDdz16w

