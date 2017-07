Mujer soldado sufrió abusos en un rito de iniciación

Rebbeca Crookshank fue víctima de acoso y abusos sexuales como rito de iniciación en su primer día como soldado en Reino Unido.

A pesar de que todos los abusos comenzaron en 2001, Crookshank, quien ahora es una exintegrante de la Fuerza Aérea Real del Reino Unido, decidió divulgar las fotos en las que se muestra los abusos sexuales de los que fue víctima.

De acuerdo a RT, cuando empezó la pesadilla, la soldado era la única mujer en un grupo de 28 personas que se encontraban en las Islas Malvinas.

Crookshank relata que el primer día fue recibida por una fila de hombres con las nalgas al aire, “Fue el comienzo de un período oscuro”, sentenció.

En las imágenes publicadas, se puede observar cómo sus compañeros, prácticamente desnudos, la colocaban en posiciones de carácter sexual.

“Esa noche ellos me obligaron a hacer varias cosas que yo no quería hacer, a pesar de que estuve en todo momento vestida, estaba en pánico, había una oscuridad total y yo no sabía lo que me podía pasar”, afirmó la exsoldado.

Actualmente, Crookshank, que se desempeña como escritora, actriz y activista que lucha contra el acoso sexual, decidió hacer públicas las imágenes para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.

También compartió un video en el que se escucha a sus compañeros hablar de sus órganos reproductivos mientras ella trataba de filmar a su gato.

For all those who are silenced. Zero tolerance of abhorrent crimes in any workplace #Institutional #Injustice https://t.co/9641BgsIMA pic.twitter.com/M6tuF0yDet — Rebecca Crookshank (@RJCrookshank) July 30, 2017

Shocking photos show female RAF recruit being tossed in the air by a gang of naked men during horrific initiation https://t.co/lzpkIxSNtt — The Sun (@TheSun) July 31, 2017

Cin información de RT

Te puede interesar: