Lenín Moreno: Nunca promoveremos paquetazos

El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que en su gobierno no se promoverán “paquetazos”.

Durante su alocución en la emisión de hoy, 31 de julio de 2017 del Gobierno Informa, el jefe de Estado aseveró que:

Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación que pretenden vaticinar maliciosamente

Recordemos que este fin de semana, el expresidente Rafael Correa insistió en que en septiembre habrá un “paquetazo”, al referirse al informe económico que Moreno presentó el pasado viernes.

“Transparenté la situación económica del país. Este año, a penas, saldremos adelante y a partir del próximo necesitamos entre 8 mil y 10 mil millones para pagar la deuda que nos dejaron”, dijo el Presidente.

Asimismo, Moreno criticó que “no se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa para pagar una deuda que insisto es heredada”.

Entonces, el jefe de Estado hizo una reflexión: “¿Qué es una deuda? (…) una crisis? Si usted esta endeudado y no tiene con qué pagar ¿atraviesa o no una crisis? (…) no es malo endeudarse, el problema es hacerlo irresponsablemente sin el financiamiento y los mecanismos para solventar esa deuda”.

Moreno puntualizó que “asumo esta situación, soy el presidente de ustedes y lo vamos hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres”.

“No sólo se gastó (…) nos endeudaron. Siguiendo la misma senda, hipotecaremos el futuro del país”, refirió el mandatario Nacional.

También, solicitó la ayuda de los ecuatorianos para “poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción”. Ante ello dijo que ha instruido a “ministros y ministras a poner de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas y de no hacerlo que renuncien”.

