Supercom desecha denuncia contra diario El Universo

A través de su portal web, diario El Universo informó sobre la decisión de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) de desechar una denuncia en contra del medio.

Por una supuesta inobservancia a la Ley de Comunicación en noviembre de 2016, el juez de Garantías Penales del Guayas Josafat Mendoza hizo la denuncia.

La supuesta inobservancia se refería a las normas deontológicas que protegen la dignidad humana, la honra y reputación de las personas.

De acuerdo a lo publicado, la resolución tomada por la Supercom fue firmada por el titular de la institución, Carlos Ochoa.

En dicha resolución se afirma: “por cuanto de las consideraciones expuestas, las pruebas presentadas y el análisis realizado, no se ha logrado demostrar que el medio de comunicación social Diario El Universo, haya inobservado lo dispuesto en los artículos 10, numeral 1, literal a) y c); y, numeral 3, literales a), c) y d); numeral 4, literales c), e) y j); 25, 26 y 30 numeral 2 de la Ley Orgánica de Comunicación”

Con información de El Universo

