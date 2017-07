Ecuatoriana Paola Pérez luchará por una medalla en Londres

La ecuatoriana Paola Pérez garantizó que tratará de hacer lo mejor para conquistar una medalla en la prueba de 20 kilómetros en marcha este 13 de agosto en el Mundial de Atletismo de Londres.

“La obtención de la medalla la estoy trabajando poco a poco y sé que cada vez se va mejorando por lo que trataré de hacer lo mejor para conquistarla”, dijo Pérez en una entrevista con EFE

La marchadora, de 27 años, suele aclarar que no tiene ningún vínculo con el considerado mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos, Jefferson Pérez, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 y la de plata en los de Pekín 2008.

“Es verdad que también llevo el apellido del medallista olímpico y también practicamos el mismo deporte que Jefferson Pérez, pero solo es eso porque cada cual busca hacer su propia historia”, afirmó.

A pesar de provenir y residir en la misma ciudad de Cuenca, dijo que no ha tenido la oportunidad de dialogar a fondo con Jefferson.

“pero si me da algún consejo, tenga la seguridad que será bien recibido”, precisó.

Paola Pérez resaltó que está “cumpliendo con el máximo de exigencias en la preparación”.

La especialista en los 20 kilómetros marcha, igual que Jefferson Pérez, admitió que no está en su mejor momento.

“Eso se adquiere poco a poco, pero los deportistas atravesamos un buen momento durante una parte del año y eso lo siento ahora”.

En el Mundial de Pekín de 2015, la corredora quedó en el puesto dieciséis.

“Ahora mi meta es mejorar en ubicación personal y sé que lo voy a lograr porque se prestan las condiciones para ir con todo al Mundial”, apostilló.

La ecuatoriana señaló que quienes más han influido en su carrera deportiva, son sus entrenadores y familiares.

Su vida deportiva comenzó con un encanto especial por el fútbol.

“En principio me encantaba el fútbol, pero cuando practiqué la marcha, se convirtió en mi amor a primera vista, me encantaron los movimientos, cada paso y desde allí me entregué totalmente a la marcha”, relató.

Paola Pérez debutó en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 con el puesto 50, un registro que mejoró ostensiblemente en los de Río el año pasado.

Fuente:EFE

Recomendado: