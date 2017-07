Mia Khalifa pasa de la pornografía a ser crítica de cine

Mia Khalifa estrenó un canal de Youtube con un video donde realizó una crítica a la película Dunkirk del director Christopher Nolan. Este filme ha recibido gran cantidad de críticas positivas alrededor del mundo, sin embargo, para la famosa este largometraje tiene una baja calificación.

Dunkirk es una película de guerra que ha logrado obtener críticas positivas y hasta la han denominado como ‘una obra maestra’, a pesar de eso, para Mía Khalifa, que muchos conocerán por páginas como PornHub, este largometraje no reúne las cualidades que a ella la cautiven.

El video lo realizó en su casa en Texas, donde tiene un arma guindada en una pared del fondo. Así también se puede ver a un chico junto a ella resaltando algunas características que no considera muy positivas.

Mia Khalifa publicó en Twitter algo sobre esta película:

“Amo a Christopher Nolan más que a mis perros, pero Dunkirk chupó más p*nes que lo que yo chupé en 2014”.

I love Chris Nolan more than I love my dogs, but Dunkirk sucked more dick than I did in 2014

— Mia Khalifa (@miakhalifa) July 23, 2017