Mujer tuvo un bebé tras 20 años intentando y su esposo la abandonó

Atifa Ljajic soñó toda la vida con ser madre, pero tuvo dificultades para lograrlo. Aunque ella contaba con su esposo, Serif Nokic, quien siempre la alentó, al tiempo en que dio a luz a su pequeña él la abandonó.

El matrimonio de Novi Pazar, Serbia, finalmente -tras 20 años intentándolo- tuvo la gran noticia.

Atifa sería madre a los 60. Fue mediante una fertilización in vitro. Los cuidados fueron constantes y los riesgos, también. Debió permanecer en reposo desde el 31 de marzo hasta el pasado 20 de junio, cuando su pequeña, Alina, nació, según Infobae.

Atifa Ljajic(60) had almost given up on having children,until birth of her daughter.Her husband soon dumped her claiming he was too old. pic.twitter.com/sT4iqoDVvP

