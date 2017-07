Se archiva pedido de juicio político a Jorge Glas

El presidente de la Asamblea, José Serrano, habría indicado que no se cumplen los requisito para iniciar un juicio político al vicepresidente Jorge Glas.

Durante una rueda de prensa, la tarde de este 18 de julio, Serrano dio declaraciones sobre la resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, al pedido de juicio político al vicepresidente Glas.

Serrano señala que la única prueba con indicio penal no tiene validez, ya que ha sido obtenida de forma ilegal, por lo que no se puede admitir como requisito de prueba para un juicio político un documento que no existe legalmente.

El presidente del pleno informó que con 5 votos afirmativos y 2 negativos, el CAL resolvió archivar el pedido de juicio político al vicepresidente Glas.

José Serrano continuó diciendo que “para enjuiciar políticamente al Vicepresidente es necesario que haya un indicio de responsabilidad de carácter penal y el CAL es la instancia que califica y determina que se cumplan requisitos necesarios para un juicio político, según la norma”.