Fernando Larenas podría ya no ser director de El Telégrafo

Ecuadorinmediato.com afirmó en la noche del lunes 17 de julio, que según información extraoficial, Fernando Larenas, quien fuera designado como director del diario El Telégrafo, fue removido del cargo a pocas horas de haberse posesionado, debido a los conflictos que surgieron por su designación.

Según una fuente exclusiva para Ecuadorinmediato.com, la designación de Fernando Larenas fue tomada por el nuevo gerente de los medios públicos Andrés Michelena, quien no consultó con el equipo de comunicación del Gobierno, y tampoco tenía conocimiento el directorio de los medios públicos, quien presuntamente no habría autorizado tal nombramiento debido a que en principio se había planteado la posibilidad de presentar una terna de 3 nombres para dirigir el medio, sin embargo eso no sucedió ni fue de conocimiento del Presidente de la República.

Ecuadorinmediato.com indicó que según su fuente el nombramiento de Larenas San Martín provocó un conflicto interno para el movimiento Alianza PAIS, cuyo buró político se reunió el lunes 17 de julio, a pocas horas de haberse posesionado a Fernando Larenas, para exponer la situación en la que todo esto habría causado conflictos entre el mandatario Lenín Moreno y el ex presidente Rafael Correa.

Los conflictos serían debido a que Fernando Larenas escribió muchas veces en contra de la revolución ciudadana y confrontó al ex presidente.

