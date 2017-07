La NASA difundió imágenes súper cercanas de la Gran Mancha Roja de Júpiter

La NASA difundió el miércoles 12 de julio de 2017, imágenes de la Gran Mancha Roja, una tormenta furiosa de Júpiter, escudriñada el lunes de esta semana por una sonda no tripulada.

La nave espacial Juno, de la NASA, capturó las imágenes después de volar sobre la tormenta, ofreciendo la mirada más cercana que ha logrado la humanidad a la característica icónica del planeta más grande de nuestro sistema solar y que se presume existe desde hace más de tres siglos.

Scott Bolton, investigador principal de Juno del Southwest Research Institute en San Antonio indicó:

“Durante cientos de años los científicos han estado observando, preguntándose y teorizando sobre la Gran Mancha Roja de Júpiter”

Además agregó: “Ahora tenemos las mejores imágenes de la historia”.

Los investigadores esperan saber más acerca de lo que impulsa la tormenta, y Bolton indicó que tomará algún tiempo analizar los datos capturados por la nave espacial juno.

I’m seeing spots! Check out #Jupiter’s #GreatRedSpot in these stunning citizen scientist-processed #JunoCam images https://t.co/FWLvPvIG9h pic.twitter.com/ej2bI9NlDK

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) July 12, 2017