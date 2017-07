Un grupo de tiburones rodea a niños para atacarlos

Se publicó un video en internet en el que se muestran las fotografías del australiano, Shaun Scott captadas al norte de Carnarvon, en Australia Oeste. Estas imágenes causaron impacto debido a que se puede observar cómo un grupo de tiburones rodea a varios niños que al parecer tenían la intención de atacarlos.

Según Rob Harcourt, experto biólogo marino de la Universidad Macquarie, reveló que eran tiburones cobrizos, que suelen llegar hasta la costa y tenían un largo aproximado de 3 metros.

TONIGHT on #9ACA | Sharks stalking children on boogie boards while having fun at the beach during school holidays… so what happens next? pic.twitter.com/zJBCcFm6oj

— A Current Affair (@ACurrentAffair9) July 11, 2017