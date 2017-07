Así luce un hombre un año después de dejar las drogas

Un hombre conocido en Reddit como ‘TheDude007’, tuvo una fuerte adicción a las drogas. Consumía cocaína, oxicodona (un opioide), éxtasis, LSD y acabó perdiendo su familia, los negocios, su casa y la salud. “Miré a los ojos de mi hija de 3 años y me di cuenta de que no quería que en su cabeza se guardara la memoria de mí en aquel estado”, recordó el usuario de Reddit. Sin embargo dejó su adicción y su cambio se hizo evidente.

Este hombre tomó la decisión de eliminar las drogas de su vida y se mantuvo firme. Ya ha pasado un año desde que el hombre puso fin a su adicción y logró recuperar a su familia.

Asimismo, ha viajado por el mundo, asegura dirigir dos negocios y haber vivido más experiencias que el 99 % de las personas que ha conocido. ‘TheDude007’ afirma sentir que recién está empezando.

‘TheDude007’ publicó la fotografía en la que se lo ve junto a otros usuarios del foro y ahí se puede ver su cambio radical y el aspecto físico antes y después de dejar de consumir las drogas.

Congrats to @TheDude0007 on his year of sobriety. pic.twitter.com/VstXB1tM4A

— shit you want to see (@Da1stPhilognost) 10 de julio de 2017