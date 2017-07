Primer registro de un 'tigre pálido'

Las imágenes de un tigre se han viralizado en las redes sociales. Los científicos y la comunidad se han mostrado impactados ante estos primeros registros fotográficos de un ‘tigre pálido’.

El fotógrafo Nilanjan Ray captó las imágenes del ‘tigre pálido’ en el sur de la India.

Los ‘tigres pálidos’ se diferencian de los felinos albinos con rayas blancas, en que tienen un poco de color naranja entre las rayas blancas, ubicándose entre el albino y el más común.

La fundadora de la ONG Sociedad de Protección de la Vida Salvaje de la India, Belinda Wright, dijo a The Guardian que “es el tigre más pálido que he visto nunca en fotos o del que he oído”.

Las interacciones de este tipo de tigres con los humanos habían sido muy escasas, por lo que las fotografías son de gran importancia para los investigadores.

Fuente: CNN

