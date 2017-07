Municipio de Guayaquil entregará calles en Inmaconsa y Bastión Popular

Nuevas calles de hormigón, con aceras, bordillos y cunetas, que el Municipio de Guayaquil ejecuta como parte del programa de obras populares, se entregarán el martes 11 de julio, a las 11h00, en la parroquia Pascuales, al norte de la urbe.

La primera obra a inaugurar, ejecutada en un plazo de 240 días, por USD 5’301.889,07 corresponde a la calle 23 A NO (Ciruelos); Av. 42 NO (A. Castro) hasta la Av. 44 NO; 44 NO D, desde calle 22 NO (Dr. Honorato Vásquez) hasta calle 23 C NO, calle 23 B NO (Pechiche), desde Av. 42 NO (A. Castro); 1er. callejón 23 C NO (ALFA), 2 callejón 24 NO (Gamma), desde Av. 44 NO hasta Av. 42 NO (A. Castro); y Av. 43 NO (TECAS) en el sector de Inmaconsa.

En estas importantes vías, una de las empresas contratistas construyó además colectores y cámaras de aguas lluvias, tirantes y sumideros, ramales terciarios de aguas servidas y señalización horizontal y vertical, en un tramo de 7.200 metros correspondientes a 35 calles en beneficio de un aproximado de 10.000 habitantes.

Obras similares se realizaron en un lapso de 300 días, por parte de otra contratista, en el sector de Bastión Popular, bloques 2, 3, 4, 7 y 8, correspondiente a la etapa 2. La obra popular ejecutada en este sector se extendió en 295 cuadras en beneficio indirecto de 20.000 personas.

