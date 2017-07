Desarrollan el primer celular sin batería

Un estudio realizado en EE.UU. por investigadores de la Universidad de Washington desarrolló el primer teléfono celular sin batería, dispositivo que debido a su tecnología funciona con una pequeña cantidad de energía, usando algunas millonésimas de watts capturadas del ambiente por medio de ondas de radio y luz, y representa lo último de la nueva electrónica de bajísimo consumo, al igual que el sensor térmico que emplea.

El celular es un gran primer paso para dejar de lado los cargadores de baterías, cables y dispositivos que se descargan todo el tiempo, se desarrolló considerando un diseño desde cero en cuanto a los aparatos actuales, tal como lo señala la revista Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Uno de los autores del invento, Joshua Smith, indicó: “El celular es el dispositivo del que más dependemos todos los días. Si existe algo que desearíamos utilizar sin depender de baterías es justamente esto”

El celular permite desarrollar las funciones fundamentales: hacer y recibir llamados, transmitir datos y permitir a quien lo usa enviar órdenes con los teclados.

Para funcionar sin batería, el nuevo dispositivo aprovecha las vibraciones que se producen en el micrófono y en los altoparlantes cuando se hace o se recibe una llamada. Una antena conectada a estos componentes transforma los movimientos en señales de radio: mientras se habla, el teléfono codifica las vibraciones en ondas de radio, en cambio si se escucha estas se convierten en sonidos y se puede pasar de la modalidad “transmisión” a la “escucha” oprimiendo una tecla.

La mínima energía que se requiere para otras funciones se adquiere de las ondas de radio emitidas por un transmisor y de la luz, gracias a minúsculas celdas solares incorporadas.

Hasta el momento no existe fecha de comercialización del celular.

Fuente: La Tercera

