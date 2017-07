Padre de Messi habló de la tía del futbolista

Jorge Messi, padre del futbolista del FC Barcelona, habló se la supuesta tía del jugador quien se sintió muy preocupada por no haber sido invitada a la boda.

Hermana de Messi sobre su tía: Nunca la conocí

“Hace 20 años que no la vemos. Además está loca, todo lo que dice son inventos”, aseguró el padre de Lionel Messi al diario argentino Clarín.

Jorge explicó que Susana no es la tía del futbolista si no la suya. “Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció”, agregó.

Según el testimonio de Susana, la dejaron afuera de la fiesta por la mala relación que mantiene hace tiempo con Celia, madre del deportista, quien quiere “separar la familia”.

“No voy a tener nunca relación con ellos, fue muy cruel todo. No me merezco esto. No sé si los perdonaría (a los padres de Lionel), no se hace esto, no invitó a nadie de mi familia. (Lionel) Nunca me vino a ver, nunca nada. Sigue el camino de la madre. Estoy muy dolida”, dijo Susana.

“Creo que Leo, en realidad, ni la conoce. ¡Qué la va a conocer! Si ella vivía en el campo”, explicó el padre de Messi al diario argentino en unas declaraciones en las que asegura que Messi “se muere de la risa” y “no le da ni b…” a las palabras lanzadas por la tía de su padre.

Con información de AS.

