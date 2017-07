Drake Bell lamenta la muerte de su ex novia Stevie Ryan

El actor Drake Bell expresó su tristeza a causa de la muerte de Stevie Ryan, su ex novia. Bell se hizo presente horas después de que los medios confirmaran que Ryan falleció el 1 de julio.

Las palabras de Drake Bell publicadas en sus redes sociales, mostraron la pena del actor:

“No, no, no, no puedo creer que esto está ocurriendo por favor, despiértenme de esta pesadilla @StevieRyan te quería y siempre te extrañaré!”.

No no no!!!! I can NOT BELIEVE THIS IS HAPPENING!!!! Please wake me from this nightmare @StevieRyan I loved you and will forever miss you! pic.twitter.com/hNFvM6tDpW

— Drake Bell (@DrakeBell) 3 de julio de 2017