Filman a patos devorando pájaros

Científicos de la Universidad de Cambridge han observado y documentado un comportamiento nunca antes visto en una especie de patos conocidos como azulones. Los animales estaban cazando y devorando pequeñas aves en un estanque de Rumania.

Los patos azulones comían unas aves conocidas como lavandera cascadeña y colirrojo tizón, cuando estas descendían al estanque, informa RT en español.

Según destaca ‘The Daily Mail’, los patos, por lo general, consumen semillas, bayas, plantas, insectos o pequeños peces. Por lo tanto, se trata de la primera vez en que son vistos comiendo a otras aves.

El grupo de investigadores, liderado por el doctor Silviu Petrovan, estiman que tal comportamiento inusual de los patos se debe a que estas aves necesitan más proteína y buscan fuentes para recibirla.

Silviu Petrovan sugirió que es probablemente porque “el estanque es en su mayoría de aguas profundas, y posee peces que pueden competir con los patos por los invertebrados acuáticos”.

Zoologists at the University of Cambridge filmed mallard #ducks hunting other birds on a reservoir in #Romania. https://t.co/LqROw2i4cF

— Sorina Mihai (@Sorina_Mihai) June 30, 2017