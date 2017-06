OneLife desmiente irregularidades en su empresa

La firma, 100% legal en Ecuador y Colombia, aclara que las acusaciones hacia One Life y One Coin son falsas, según comunicado oficial.

La semana pasada, en Publimetro Colombia, se publicó una información con el titular: ‘Cayeron dos pirámides de Bitcoin que funcionaban en Colombia’

Ante eso, Metro Ecuador recibió un comunicado en el cual se pide una aclaración de parte de la compañía One Life.

La firma, 100% legal en Ecuador y Colombia, aclara que las acusaciones hacia One Life y One Coin son falsas. Según se menciona en dicho comunicado, One Life es una compañía enfocada en la distribución de paquetes de educación financiera, con más de 200 empleados y con presencia en Ecuador, Colombia y otros países.

Además se determina que tanto One Life y One Coin, no pueden ser comparado con Me Coin, que es una plataforma virtual, la cual ya no está en operación y que realizaba transacciones tranding basadas en la especulación de la moneda bitcoin, mediante la forma ilegal de un esquema piramidal, el cual se aleja por completo a todas las actividades 100% legales de la compañía One Life y sus productos One Academy y One Coin.

Como aclaración, se explica que One Coin no ofrece plataformas de inversión ni de especulación financiera ni ofrece rendimientos periódicos como la empresa mencionada.