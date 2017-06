FEUE rechaza posible alza del pasaje en Quito

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y Asociaciones de estudiantes de la Universidad Central se pronunciaron ante el posible aumento del pasaje del transporte público a 30 centavos.

Rodas: Si el pasaje sube a 30 centavos, se exigirá eficiencia en el servicio

En una rueda de prensa realizada hoy, 29 de junio, la FEUE rechazó que se pretenda incrementar 5 centavos al pasaje de transporte público actual.

Francis Bustamante, presidente de la FEUE-UCE, dijo que fue de gran sorpresa para ellos esta notica y que se preocupan por “el no liderazgo del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, debido a que siempre accede a grupos minoritarios (…) y no realmente a lo que la ciudadanía necesita”.

“El Municipio es alejado de las universidades y de las federaciones de estudiantes”, señaló Bustamante, al tiempo dijo que el transporte de Quito “no cumple con las expectativas de la ciudadanía. Hay problemas de eficiencia, eficacia, de logística, inseguridad en los diferentes corredores”.

Bustamante dijo que aún no se “puede hablar del alza del pasaje si todavía no se han mejorado cosas que se supuestamente el aAlcalde propuso, llamó a mesas y no se ha mejorado”.