Rodrigo Paz se refirió a José Francisco Cevallos

Rodrigo Paz, dirigente de Liga de Quito, se refirió al presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos.

Paz habló del paso de Cevallos en el club albo. También dijo que el presidente de BSC estuvo poco tiempo en LDU y que siempre quiso llegar a la presidencia del equipo amarillo.

En una entrevista con el diario El Comercio, Paz destacó que Cevallos fue disciplinado y respetuoso pero que Cevallos “no creo que lo sea (ícono)”, que más bien íconos del club eran otros jugadores que pasaron por LDU.

Recientemente, Cevallos había arremetido contra Paz por, al parecer, se molestó en la forma en que el dirigente de LDU criticó a su hijo José Celvallos Jr.

“A mí me dolió mucho, estoy hablando como padre (…) No asumen sus responsabilidades (los directivos de LDU), no son autocríticos de sus errores en las contrataciones. Seguiremos insistiendo para que esté el otro año con nosotros (en BSC)” , dijo Cevallos en entrevista con radio Área Deportiva (94.5 FM).

