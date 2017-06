Marie Andersson de Frutos, embajadora de Suecia en Ecuador, cree que la previsibilidad es un factor clave

Suecia con Ecuador tiene relaciones muy antiguas y que con el pasar de los años se han consolidado. Marie Andersson de Frutos, embajadora de Suecia en Ecuador, conversó con METRO acerca de los desafíos y logros de los procesos económicos y de cooperación binacional realizados.

¿Cómo ve Suecia al mercado ecuatoriano?

Con buenos ojos. Suecia y Ecuador tienen relaciones desde hace muchos años; en 1992 cerramos la embajada en el país, pero desde ese año cubrimos las relaciones binacionales desde Colombia.

En su país tenemos una colonia sueca muy activa tanto en Quito como en Guayaquil. En territorio ecuatoriano están cimentadas empresas suecas muy importantes, siendo un ejemplo de ello: METRO.

¿Qué le gusta al ciudadano sueco de nuestro país?

Considero que es el turismo. Nuestros ciudadanos son amantes de los viajes. Somos muy pocos, alrededor de nueve millones de personas, pero muy viajeros. Nos gusta visitar Galápagos, la Amazonía, la Costa. Estamos muy seguros que en esos sectores existe mucho más potencial para ofrecer.

¿Cómo ven la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la Unión Europea?

Para nuestro país son muy importantes este tipo de negociaciones. Suecia ha construido una sociedad igualitaria y de bienestar muy vaciada en nuestros aspectos comerciales: internos y externos.

Creemos que somos grandes importadores debido a que tenemos un invierno muy duro, temporada de 6 o 7 meses en los que no crecen productos agrícolas, pero que contrario a lo que se creería nuestras tiendas están llenas de frutas, vegetales, importados. Alrededor del 70% de los productos que están en perchas provienen del exterior.

En nuestro país los sindicatos, comerciantes, industriales (todos) quieren libre comercio, estos tratados hacen la vida más fácil para el último receptor del producto, sin tener que pagar altos aranceles.

Hoy que Ecuador firmó el Tratado con la Unión Europea nos hemos centrado en entregar capacitación y desde hace dos años hemos ejecutado un programa sobre facilitación de comercio donde expertos ecuatorianos han estado en Suecia estudiando nuestras realidades comerciales.

¿Qué aspectos consideran importantes para los acuerdos comerciales?

Lo que es importante para el comercio de inversiones son las señales de una país relacionadas con estabilidad jurídica. Los inversionistas quieren saber que hay previsibilidad. Aceptan que hay cambios con antelación.

¿Qué productos ecuatorianos importan?

Uno de los primeros alimentos que los bebés suecos es el banano, a pesar de que nunca ha crecido una fruta de este tipo en nuestro país; y muchos de estos productos vienen de Ecuador. Además los camarones, las rosas, frutas como la granadilla y la papaya.

Suecia forma parte del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia ¿Cómo ve este proceso?

Vemos que la paz es importante para la estabilidad regional. Los conflictos en las zonas fronterizas como Putumayo, Santander, Arauca tiene consecuencias en los países vecinos. Suecia obtuvo tres capítulos para seguir de cerca el tratamiento del acuerdo: víctimas, género y desaparecidos.

Estamos vigilantes de que se consolide la lista oficial de personas desaparecidas. Y del proceso de apertura de fosas comunes.

Con relación a Ecuador y su medicación creemos que el país ha tomado una posición muy seria que consideramos se inició en período de Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2011 y 2012. En ese momento los dos cancilleres con sus equipos técnicos se encontraron con la misión de cambiar la vida de las personas que vivían en la línea de fuego del conflicto.

Además creemos que aunque el proceso se prolongó, es muy positivo que tras 60 años no existan enfrentamientos entre el estado y las FARC.

¿Cree que todo está encaminado hacia un cambio?

Sí, creo que el proceso es muy importante y genera resultados. Pero, también hemos sido testigos por ejemplo del alarmante aumento de la producción de coca en la zona fronteriza que trata de ser controlado por los Gobiernos.

Además vimos como la reunión de Juan Manuel Santos y el Donald Trump consolida una estrategia estadounidense en contra de las drogas.

Ahora, yo veo a Colombia encaminada a un futuro mejor. No hacia lo peor que lo vemos en un país vecino como Venezuela.

¿Su posición ante la situación de Julian Assange?

Suecia es uno de los países en el mundo que tiene el mejor ranking cuando se trata del estado de derecho. Ahora el fiscal ha decidido cerrar el caso que se manejo como una investigación. No solicitará que Julian Assange vaya a Suecia para rendir declaraciones.

Lenín Moreno venció en la elecciones ¿Cuál es su posición?

El pueblo ecuatoriano se expresó y en las urnas consagró su decisión. Felicitamos al país por el resultado del proceso electoral.

Vamos a trabajar con tanta intensidad como antes con la administración del presidente Lenín Moreno y continuar con el proceso de ampliar y profundizar las relaciones.

Creemos en la posibilidad de que más empresas lleguen a Ecuador y que estas que generen puestos de empleo. Además incentivar a los productores para que el país exporte no solo materia prima, y que se inicie con la exportación de productos acabados. El dólar genera estabilidad monetaria, un plus importante para su país.

Otro objetivo de Suecia en Ecuador es incentivar la cooperación entre universidades. Este tipo de acuerdos crean relaciones que sobreviven y que no dependen de un embajador o de consejeros.

¿Cómo ven el nivel académico en Ecuador?

Yo considero que tienen un nivel bueno, los suecos están interesados en viajar y realizar intercambios pero no solo en los niveles universitarios. Otra opción es el bachillerato. Los suecos viajan a varios países y no solo a Estados Unidos.

