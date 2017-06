Antonio Valencia, homenajeado por el Manchester United

Antonio Valencia fue homenajeado por el Manchester United. El club publicó una nota en su página oficial en la que hace en un recuento de las temporadas que a jugado el ecuatoriano con los ‘Diablos Rojos’.

“Antonio Valencia se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo desde que se unió al Manchester United de Wigan Athletic como extremo en 2009”, señala la nota.

Incluso se destaca que ‘Toño’ es uno de los jugadores más antiguos del club rojo.

El internacional ecuatoriano está ahora entre los jugadores más antiguos del club de los ‘Diablos Rojos’, “pero no muestra señales de desaceleración después de ocho años de servicio”.

Valencia “tuvo una de sus mejores campañas para el club en 2016/17, con una serie de exhibiciones consistentes en defensa ganándole el premio de Jugador del Año. También terminó como subcampeón de Ander Herrera por el premio principal votado por los aficionados de United”.

Tras firmar una extensión mínima de contrato de dos años en mayo, “está la promesa de que aún más vengan de Valencia en la próxima tenporada 2017/18”.

Antes de que inicie la temporada, el Manchester United muestra un repaso de la historia de Valencia en el club, según la publicación del Manchester United.

2009/10 (49 partidos, 6 goles)

Después de haber rechazado a los gigantes españoles del Real Madrid a favor de un traslado a Old Trafford, Valencia se convirtió inmediatamente en un jugador clave para United bajo el mando de Sir Alex Ferguson. Antonio había anotado siete goles en tres temporadas en Wigan y pesó seis goles de la banda derecha, incluyendo uno contra su antiguo club, durante una impresionante campaña inaugural con los Rojos.

2010/11 (20 partidos, 3 goles)

Las esperanzas de que su magnífica temporada de debut pudieran repetirse se desvanecieron cuando Valencia sufrió una grave lesión en el tobillo en el partido de la Liga de Campeones contra Rangers en septiembre de 2010. Sin embargo, hizo un impresionante regreso a su forma física y forma en seis meses. Los Rojos recuperaron el título de la Premier League. Más tarde comenzó su primera final de la Liga de Campeones, ya que United fue derrotado por el Barcelona.

2011/12 (38 partidos, 6 goles)

La tercera temporada de Valencia en Old Trafford fue probablemente su mejor actuación como jugador atacante, con su excelencia en la banda derecha siendo recompensada con un hat-trick de premios en la cena de fin de temporada del club. Fue elegido Jugador del Año tanto por los aficionados como por sus compañeros, y también obtuvo el premio Goal of the Season por un tremendo golpe contra los Blackburn Rovers en Ewood Park. Tristemente no hubo honores de equipo para Antonio y co como Manchester City pipped Unidos al título de la liga en el último día de la temporada.

2012/13 (40 partidos, 1 goles)

En el verano de 2012, Antonio heredó la famosa camisa no.7, marcando otro paso adelante en su ascenso a la prominencia. Aunque su consistencia cayó ligeramente a lo largo de la temporada, Valencia recuperó la mejor forma justo en el momento adecuado, jugando un papel clave en victorias vitales en Stoke City y West Ham United para ayudar a recuperar el título de la Premier League en abril.

2013/14 (44 partidos, 4 goles)

La temporada siguiente no fue tan productiva para el ecuatoriano, que había vuelto a la camiseta número 25, ya que los Rojos sufrieron una dura campaña bajo el nuevo entrenador David Moyes. Mientras que en general sería una temporada para olvidar para el equipo, la temporada de Valencia terminó positivamente en una nota personal como él firmó un nuevo contrato con United y recibió una convocatoria para el equipo de la Copa del Mundo de Ecuador.

2014/15 (35 partidos, 0 goles)

Otro nuevo manager significó un nuevo papel para el Valencia cuando Louis van Gaal se hizo cargo de United. Sir Alex primero tomó nota seriamente del potencial defensivo del extremo sólo tres meses después de su primera temporada en Old Trafford, y Antonio terminó la campaña 2014/15 con 13 salidas sucesivas en el lateral derecho, admitiendo: “Estoy muy contento . ”

2015/16 (22 partidos, 0 goles)

Justo cuando el Valencia estaba llegando a un acuerdo con su nuevo papel, recibió un doble golpe en 2015/16 con la llegada del defensa Matteo Darmian de Torino y una lesión en el pie que lo descartó durante más de cuatro meses. A pesar de esos factores, además de la aparición de Tim Fosu-Mensah, Valencia puso fin a la campaña con una docena de arranques, todos en el lateral derecho. Estas apariciones incluyeron la victoria final de la taza del FA sobre el palacio de cristal, cuando el ganador de Jesse Lingard se debió a la poderosa travesía de Antonio a la derecha.

2016/17 (43 partidos, 1 goles)

Guiado por su cuarto entrenador del United, José Mourinho, Valencia resurgió en 2016/17 y disfrutó de una de sus mejores temporadas en el club. Con su transformación de extremo a derecha ahora completa, Antonio era posiblemente el ejecutante más consistente de los Rojos, y fue nombrado capitán para la final de Europa League contra Ajax. El defensor fue luego elegido Jugador de Jugadores del Año por sus compañeros de equipo, habiendo ganado el premio Jugador del Mes del club en tres ocasiones durante la campaña, y firmó una extensión de contrato a fines de mayo para mantenerlo en el club Hasta al menos junio de 2019 – el décimo aniversario de su llegada.

