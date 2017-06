Guillermo Almada, entre los mejores técnicos del mundo

Guillermo Almada, DT de Barcelona SC, fue catalogado por el portal ‘FourFourTwo’ como uno de los mejores técnicos del mundo.

“Llamado el ‘Pep uruguayo’, como titula el diario Marca, Guillermo Almada tiene un poco más de presión. Pero está bien decir que el entrenador de 47 años la maneja bien, porque guió al Barcelona ecuatoriano a una de las mejores campañas de su historia, ganando el título del campeonato mientras rompe récords por más puntos en una temporada, más tiempo sin ser derrotado y más goles anotados”, señaló el referido medio.

Almada, que está en el puesto 45 de la lista “evitó que sus rivales locales Emelec aseguraran su cuarto título local consecutivo”, dice el medio.

