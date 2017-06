Se revela nombre real de la hija menor de Obama

La hija menor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en el ojo del huracán, no solo por su reciente cumpleaños, debido a que se ha revelado el verdadero nombre de la jovencita.

Todos la conocen como Sasha Obama, pero pocos saben que ese no es su nombre completo.

Una periodista del digital Refinery29, Ashley C. Ford, compartió en su cuenta de Twitter el verdadero nombre de Sasha.

“Hoy hace un año desde que descubrí que Sasha Obama realmente se llama Natasha”, escribió Ford el 11 de junio, un día después del cumpleaños de la hija del exmandatario estadounidense.

Los usuarios de la red social se han sorprendido por la revelación de la periodista, mientras que la hija mayor de Obama no ha generado ningún revuelo entre los internautas. Su nombre completo es Malia Ann Obama y es comúnmente conocida como Malia, según publica zocalo.

Today is the one year anniversary of me finding out Sasha Obama's actual first name is Natasha.

— Ashley C. Ford (@iSmashFizzle) June 11, 2017