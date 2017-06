Liberan a mujer que mató al hombre que intentó violarla

http://cosecharoja.org/quien-es-higui/. Conozca esta historia de intolerancia #liberenahigui Este chica fue interceptada por un grupo de hombres que querían violarla por ser lesbiana , ella en un acto de defensa propia asesino a uno de sus agresores con un cuchillo , ahora ella se encuentra detenida . #NiUnaMas

A post shared by Jose Rene Higuita (@higuitarene1) on May 17, 2017 at 3:45pm PDT