Jorge Glas sobre Odebrecht: "se inventan responsabilidad política"

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, desvirtuó los señalamientos sobre su supuesta responsabilidad política en los presuntos hechos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht.

“Mi patrimonio es público. Dos veces auditado por la Contraloría General del Estado, por eso se inventan lo de la responsabilidad política”, dijo Glas en radio Visión donde confirmó que asistirá a la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La víspera, el vicepresidente había anunciado que él mismo pidió ser invitado a la instancia legislativa para exponer sobre el caso Odebrecht. Glas dijo que es el principal interesado en que se investigue y se sancione a quienes estén involucrados en hechos irregulares.

“Yo iré a la comisión de fiscalización ojalá mi exposición se desarrolle en un ambiente de respeto, como debe ser (…) Soy inocente, entonces, como no me encuentran nada se inventan esto de la responsabilidad política como una muletilla”, subrayó.

Dijo que su responsabilidad política es haber cambiado la matriz energética, y haber empezado la transformación de la matriz productiva; también el impulso para la construcción de ocho hidroeléctricas, en un país antes deficitario en esa materia.

Lamentó que desde la campaña electoral se haya promovido una campaña de desprestigio en su contra y advirtió que ese proceso de destrucción de su imagen, y de otras figuras del gobierno, sigue en marcha con la intención de desestabilizar al Ejecutivo y concretar, a su criterio, un golpe de estado.

Lo que se busca, dijo, es generar desconfianza, pero recalcó que va a defender los diez años de trabajo, en los que se ha combatido la corrupción.

“Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación. El imaginario popular es que yo estoy negociando todo, que yo contrato. Yo no conozco ningún comité de contratación, no he sido parte de ninguna base, y jamás he llamado a algún ministro de Estado, a alguna entidad ejecutora para incidir en ningún concurso”, manifestó.

Sobre la vinculación de su tío, Ricardo R., en el proceso de investigación, Glas dijo que había preguntado a los ministros si lo conocían, y le han dijeron que no.

“El resto le corresponde a la Fiscalía. El año pasado yo pedí que investiguen a mi tío, que comiencen a buscar a ver si tiene cuentas en otros países, y fue público”, expuso.

